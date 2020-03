Spannende dag voor nabestaanden MH17

Een spannende dag is het voor de nabestaanden van de ramp met het MH17-vliegtuig van Malaysia Airlines. Maandag begint het proces bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Piet Ploeg, voorzitter van de stichting Vliegramp MH17, arriveerde al om 07.00 uur bij de rechtbank. Volgens hem is het een “ontzettend belangrijke” dag. “De nabestaanden hebben hier 5,5 jaar op gewacht. We hopen dat nu de waarheid boven tafel komt.”

Ploeg, die zelf zijn broer, schoonzus en neef verloor bij de vliegramp, sprak de hoop uit dat alle details bekend zullen worden. “Wat is er gebeurd, waarom is het gebeurd, wie zijn er verantwoordelijk geweest. We hopen dat het OM zijn bewijsvoering zodanig op orde heeft dat het tot een veroordeling komt.” Ploeg heeft daar naar eigen zeggen vertrouwen in.

Dat de vier verdachten er hoogstwaarschijnlijk niet bij zijn, is volgens Ploeg “een feit waar we mee moeten dealen”. “Dit weten we allang. Rusland mag zijn verdachten niet uitleveren, zoals zoveel landen in de wereld. Dit was te verwachten, we doen het er maar mee.”

In de rechtbank is slechts plek voor zo’n twintig nabestaanden van de slachtoffers, zegt Ploeg. Volgens hem volgen nog eens een paar honderd mensen het proces vanuit Nieuwegein.

Alle 298 inzittenden kwamen om het leven bij de crash op 17 juli 2014. In het vliegtuig zaten bijna 200 Nederlanders.