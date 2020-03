Verdachten afwezig bij MH17-proces

De vier verdachten zijn de grote afwezigen bij de aanvang van het monsterproces rond het neerhalen van vlucht MH17, nu bijna zes jaar geleden. Maandag begon het proces, waar nu al meer dan een jaar voor wordt uitgetrokken. De verdachten zijn Oleg Poelatov (53), Sergej Doebinski (57), Igor Girkin (49) en Leonid Chartsjenko (48); de eerste drie zijn Russen, Chartsjenko is een Oekraïner. Poelatev laat zich als enige vertegenwoordigen door advocaten.

Omdat er veel internationale belangstelling is voor de zaak – van onder meer nabestaanden, waarnemers en media – vertelde de voorzitter van de rechtbank uitgebreid hoe het proces de komende tijd eruit gaat zien en wat er te gebeuren staat. Ook stelde hij formeel vast dat de verdachten er niet zijn, maar dat ervan mag worden uitgegaan dat ze op de hoogte zijn van het proces en de zaak daarom door kan gaan.

Een bijzonder en emotioneel moment was aan het einde van de ochtend toen de officier van justitie de namen van alle slachtoffers oplas. Het was toen muisstil in de zittingszaal, waar ook een aantal nabestaanden zitten. In tranen hoorden zij de indrukwekkende opsomming van 298 namen. De rechtbankvoorzitter zei direct daarna dat “alleen stilte en bezinning” passend is.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Poelatov, Doebinski, Girkin en Chartsjenko van het neerhalen van het vliegtuig, met de dood van alle inzittenden tot gevolg, en van moord op alle inzittenden.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne met een zogeheten Buk-raket uit de lucht geschoten. Alle inzittenden kwamen om het leven. In het vliegtuig zaten bijna tweehonderd Nederlanders. Daarnaast waren er passagiers uit Maleisië, Australië, Indonesië, Engeland, België, Duitsland, Filipijnen, Canada en Nieuw-Zeeland. De Maleisische bemanning bestond uit vijftien personen.

Het neerhalen van het vliegtuig is door een groot, internationaal team (het zogeheten Joint Investigation Team MH17, JIT) onderzocht, onder leiding van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie in Nederland. De rechtbank Den Haag – voor deze zaak uitgeweken naar het zwaarbeveiligde Justitieel Complex Schiphol – behandelt de zaak.