Efteling neemt maatregelen om coronavirus, maar gaat niet dicht

De Efteling gaat niet dicht, maar neemt vanaf woensdag wel enkele maatregelen vanwege het nieuwe coronavirus. Zo gaat het pretpark in Kaatsheuvel (Noord-Brabant) grotere groepen mensen scheiden en worden er afstanden gecreëerd tijdens shows. De Efteling heeft dat besloten na overleg met de gemeente Loon op Zand. De maatregelen gelden zeker tot komende maandag.

De Efteling benadrukt dat het park tachtig hectare groot is en dat er daarom voor bezoekers genoeg ruimte is om afstand te houden. Wel worden de komende periode minder bezoekers verwacht.

Het grootste attractiepark van Nederland hoeft naar eigen zeggen niet te sluiten omdat het geen evenement is. Dinsdag besloten Brabantse burgemeesters dat grote evenementen niet door mogen gaan vanwege de virusuitbraak. Brabanders is gevraagd sociale contacten te matigen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Ook zijn profvoetbalwedstrijden in Noord-Brabant voor komend weekend afgelast.

Ook de Beekse Bergen in Hilvarenbeek neemt geen nieuwe maatregelen na het advies van de Veiligheidsregio’s. “We zijn een dierenpark, geen evenement”, aldus een woordvoerder. “Het is voor ons business as usual, buiten de al genomen maatregelen.” Het safaripark schafte extra zeep en handdoekjes aan en medewerkers schudden geen handen meer en houden meer afstand. Van de uitbraak van het coronavirus in Brabant, waar iedereen is opgeroepen thuis te blijven, merkt de Beekse Bergen maar weinig. “Afgelopen weekeinde was het zelfs druk, het was zaterdag lekker weer.”

Het RIVM maakte dinsdag bekend dat in totaal 382 mensen in Nederland het coronavirus hebben. Vier personen zijn er aan overleden.