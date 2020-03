GroenLinks stelt congres in Den Bosch uit wegens coronavirus

GroenLinks stelt het partijcongres dat zaterdag zou worden gehouden in Den Bosch tot nader order uit. De partij wil met het oog op de opmars van het nieuwe coronavirus in Noord-Brabant “geen onnodige risico’s nemen”.

“Natuurlijk vind ik het ontzettend jammer”, schrijft partijvoorzitter Katinka Eikelenboom aan de leden. Maar “de gezondheid van ons allemaal” staat wat haar betreft voorop. “Daarnaast willen we dat zoveel mogelijk leden naar het congres kunnen komen en mee kunnen stemmen. Door het coronavirus is dat nu in het geding.”

Het partijbestuur gaat op zoek naar een nieuwe datum. Het hoopt dat het congres “ergens in de komende drie maanden” alsnog kan worden gehouden, met zo veel mogelijk de oorspronkelijke agenda. Een van de hoofdpunten op het programma is de benoeming van Jesse Klaver tot lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Hij is daarvoor de enige kandidaat.