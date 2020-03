Nog twee medewerkers ziekenhuis Bravis besmet met coronavirus

Nog twee medewerkers van het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal zijn besmet met het coronavirus. Bravis meldt dat het gaat om medewerkers van de afdeling operatiekamers (OK) en de klinische afdeling cardiologie. De medewerkers zitten in thuisisolatie. Het ziekenhuis had maandag een eerste besmetting van een personeelslid gemeld.

Op dit moment zijn in het Bravis ziekenhuis geen pati├źnten met het coronavirus opgenomen. Bravis heeft vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom.

Vanwege het coronavirus worden de bezoektijden vanaf woensdag aangescherpt. Bezoekers met klachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts worden verzocht thuis te blijven.