Door forse stijging aantal coronabesmettingen nu op 503

Inmiddels is bij 503 personen het nieuwe coronavirus vastgesteld. Vijf daarvan zijn er nu overleden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft woensdag 121 meldingen van nieuwe gevallen binnengekregen van de gemeentelijke gezondheidsdiensten.

Het aantal nieuwe besmettingen is een verdubbeling van het aantal meldingen op dinsdag. Toen werden nog 61 nieuwe gevallen gemeld.

Het vijfde slachtoffer in Nederland van het longvirus betreft iemand van 68 jaar met volgens het RIVM onderliggend lijden.

Bijna de helft van de meldingen van besmettingen met het coronavirus is gedaan door patiënten uit Noord-Brabant. Volgens het RIVM is een deel van de toename tot 233 besmettingen te verklaren door het nadere onderzoek dat is gedaan onder 1097 medewerkers van ziekenhuizen in Noord-Brabant.

Van die medewerkers bleek 3,9 procent inderdaad drager van het coronavirus. De percentages verschillen per ziekenhuis, aldus het RIVM. Daarnaast zijn 200 patiënten van die ziekenhuizen getest. Van deze patiënten bleek gemiddeld 9 procent het virus te hebben. De mensen die getest zijn, hadden al klachten.

Behalve de provincie Noord-Brabant zijn er ook veel besmettingen in de provincie Utrecht (66), Zuid-Holland (57) en Limburg (48).