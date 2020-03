Groep Nederlanders in quarantaine in hotel Vietnam

27 reizigers die bij Kras Reizen hebben geboekt, zitten in quarantaine in een hotel in Vietnam. De 27 zijn vermoedelijk allemaal Nederlanders. Dat meldt een woordvoerder van de reisorganisatie woensdag. Het hotel waarin zij nu zitten, vindt Kras niet geschikt “voor onze reizigers”.

De 27 werden door de lokale overheid in quarantaine geplaatst in een hotel omdat ze op een binnenlandse vlucht hebben gezeten waar ook een persoon op zat die mogelijk besmet is met het nieuwe coronavirus, aldus een woordvoerder van Kras. De lokale autoriteiten houden de groep in het hotel totdat de uitslag van een afgenomen test er is. Die uitslag wordt donderdag verwacht. “We gaan ervan uit dat er niets aan de hand is en dat we de mensen uit het hotel kunnen halen en zelf onder onze hoede kunnen nemen.”

De reizigers werden door de lokale autoriteiten uit hun hotel gehaald en in het andere hotel geplaatst. “Wij volgen de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op, iets anders kun je niet doen”, aldus de woordvoerder.

Over de omstandigheden in het hotel, wil de woordvoerder niet veel kwijt. “Ze zitten niet in het hotel waar ze normaal tijdens de rondreis in hadden gezeten”, aldus de woordvoerder van Kras.

Kras volgt de situatie samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken nauwlettend, zegt de woordvoerder. “We willen zo snel mogelijk duidelijkheid voor onze gasten.”