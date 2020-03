Kuddewaakhond prima, maar duur middel tegen wolvenaanval

Een kuddewaakhond is een prima middel om schaapskuddes te beschermen tegen aanvallen door wolven. Maar de oplossing is wel duur en tijdrovend en vraagt veel inspanning van de schaapsherder.

BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere de wolvenschade afhandelt, liet in de afgelopen twee jaar experimenten met een kuddewaakhond uitvoeren in de natuurgebieden Wierdense Veld en Sallandse Heuvelrug. In de tijd dat er een waakhond bij de kudde liep zijn de schapen niet aangevallen door wolven, vossen of honden, aldus BIJ12 woensdag. Dat bevestigt de gunstige ervaringen die al met kuddewaakhonden zijn opgedaan in landen als Duitsland, Roemeniƫ en Turkije.

Maar Nederland is veel dichter bevolkt dan die landen, aldus BIJ12, en dat geeft problemen met recreanten. Zo mogen zij de zeer waakse honden niet aaien en waarschuwingsbordjes bleken daarvoor onvoldoende. De herder moest vaak ingrijpen.