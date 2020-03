Rechtspraak: bijeenkomsten met meer dan 40 man annuleren

De Raad voor de Rechtspraak heeft alle gerechten in Nederland geadviseerd om bijeenkomsten met meer dan veertig personen te annuleren, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het advies geldt vooralsnog niet voor rechtszittingen, maar alleen voor interne bijeenkomsten. Wel beveelt de raad aan zittingen “zo in te richten dat er zo weinig mogelijk personen bij elkaar zitten”, aldus een woordvoerder donderdag.

Bij grote strafzaken zitten niet zelden tientallen mensen in een rechtszaal en op de pers- en publieke tribune. Het liquidatieproces Marengo bijvoorbeeld, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is, telt zeventien verdachten, allen voorzien van een advocaat. Als daarbij de rechtbank (in deze zaak vier rechters en twee griffiers) en het Openbaar Ministerie (drie officieren van justitie) worden opgeteld, wordt het voor bijeenkomsten geadviseerde maximum alleen al met de aantallen beklaagden en professionele procesdeelnemers gehaald. Processen als Marengo hebben bovendien forse beveiliging, met veel personeel. De volgende zittingen in Marengo zijn gepland op 18 en 19 mei.

Ook bij het proces rond het neerhalen van vlucht MH17, dat afgelopen maandag begon, zitten er tientallen mensen in de rechtszaal van het Justitieel Complex Schiphol. Het getal van veertig in de zaal wordt ruim overschreden. Het speciaal gebouwde perscentrum naast het complex herbergde maandag en dinsdag honderden journalisten. Het MH-17 proces gaat verder op 23 maart.