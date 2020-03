Het woensdag afgekondigde verbod voor Europeanen om te vliegen naar de Verenigde Staten gaat honderdduizenden passagiers per week raken. Nederland heeft met Schiphol een van de belangrijkste luchtverbindingen met de VS. Alleen Duitsland en Frankrijk vervoeren meer passagiers die kant op. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat over het tweede kwartaal van 2019.

De Amerikaanse president Trump heeft een inreisverbod afgekondigd voor mensen uit vrijwel de hele Europese Unie en vier niet-lidstaten. Wekelijks vertrekken gemiddeld ruim 450.000 passagiers vanuit deze landen naar de VS. Noorwegen, IJsland en Zwitserland zijn hierin niet meegenomen. Duitsland is met ruim 110.000 passagiers het land dat het meest naar de VS vliegt. Nederland staat met bijna 70.000 passagiers op de derde plaats.

Vanuit de getroffen landen vertrekken wekelijks 2400 vluchten naar de VS, Noorwegen, IJsland en Zwitserland niet inbegrepen. Vanaf Schiphol vertrekken wekelijks ruim tweehonderd vluchten naar de Verenigde Staten, liet de luchthaven eerder weten.

Het inreisverbod begint in de nacht van vrijdag 13 maart op zaterdag 14 maart om 04.59 uur Nederlandse tijd. Het geldt voor iedereen die de afgelopen veertien dagen in een van de 26 Europese landen in het Schengengebied was, behalve voor Amerikaanse burgers. Trump gaat ervan uit dat het verbod dertig dagen zal duren.