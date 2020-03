Tot maandag verkeershinder door plaatsen 100-kilometerborden

Rijkswaterstaat begint donderdag na de avondspits borden te vervangen langs de snelwegen waarvan de maximumsnelheid overdag wordt verlaagd naar 100 kilometer per uur. Automobilisten kunnen tot en met de nacht van zondag op maandag hinder ondervinden van de werkzaamheden, omdat ze snelheid moeten minderen of rijstroken worden afgesloten.

De meeste borden staan al op hun plek, maar zijn nu nog afgedekt met een hoes of tape. Rijkswaterstaat begint donderdagavond met het verwijderen van de overkappingen en het plaatsten van de laatste borden. Dat betekent dat vanaf vrijdagochtend om 06.00 uur op de eerste stukken snelweg overdag een verlaagde snelheidslimiet geldt van 100 kilometer per uur. Rijkswaterstaat verwacht dat sommige navigatiesystemen meteen worden afgestemd op de nieuwe snelheidslimiet, maar niet allemaal. “Ons advies is dus: let op de borden”, aldus een woordvoerder.

Rijkswaterstaat zal tot en met de nacht van zondag op maandag bezig zijn met het plaatsen van de borden en het verwijderen van de overkappingen. Maandagochtend om 06.00 uur moet de snelheidsverlaging in heel Nederland doorgevoerd zijn. Dan mag niemand overdag harder rijden dan 100. Op sommige plekken is de limiet 80.