Twitteraars vragen en bieden #CoronaHulp

In deze tijd van nood zijn Twitter-gebruikers een campagne begonnen om elkaar te helpen. Onder de noemer #CoronaHulp vragen ze of anderen iets voor ze kunnen doen of bieden ze aan om iets voor anderen te doen. Zo twitteren mensen dat ze bereid zijn om boodschappen voor anderen te doen. Anderen vragen automobilisten om een lift, omdat ze liever niet met het openbaar vervoer reizen.

Het is niet de eerste keer dat twitteraars elkaar te hulp schieten. Twee jaar geleden ontstond de campagne #treinpoolen, toen het treinverkeer in en rond Amsterdam platlag. Gestrande reizigers zochten en vonden zo automobilisten met wie ze mochten meerijden.