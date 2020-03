Veel verontruste reizigers met bestemming VS op Schiphol

Reizigers op Schiphol met de Verenigde Staten als bestemming staan donderdagochtend in een lange rij voor het servicepunt van KLM in vertrekhal 2. Ze maken zich er zorgen over of ze terug kunnen komen als ze naar Amerika vliegen na het besluit van president Donald Trump om vanaf vrijdagnacht de grenzen te sluiten voor reizigers uit 26 Europese landen.

Voor Geneviève Bakker en Johan Kist uit Schagen, die om 10.40 uur naar New York zouden vliegen voor een vierdaagse stedentrip, is het duidelijk. “We gaan niet”, zegt Kist. “Want als je daar zit, kun je waarschijnlijk niet terug wanneer je dat wilt.” Heel erg vinden ze het niet. “We gaan een andere keer”, stelt hij nuchter. Bakker heeft begrip voor het besluit van Trump. “Ik denk dat het de enige juiste beslissing is. Nederland doet veel te weinig. Over twee weken is het hier net als in Italië.”

Ook de in Nederland woonachtige Amerikaan Bobby, die zijn achternaam en woonplaats liever niet geeft, wil zijn vlucht naar Las Vegas om 12.30 uur uitstellen. “Ik gebruik medicijnen en heb niet genoeg bij me als ik daar dertig dagen moet blijven.” Het is een grote teleurstelling dat zijn vakantie van ruim twee weken nu niet door kan gaan, maar aan de andere kant vindt hij dat Trump pas laat tot zijn besluit komt. “Hij had hier al veel eerder mee moeten komen, hij is veel te langzaam.”

Verderop in de rij van KLM Travel & Services staan de Canadese William Josse en zijn vrouw. Ze zijn pas in Nederland aangekomen na een reis door Afrika. Het plan was om een week te blijven in “jullie prachtige land”, maar het stel denkt er nu toch over terug te gaan naar huis. Josse vreest dat ook de grenzen van Canada dichtgaan na het besluit van Trump. “Als we hier dertig dagen zouden moeten blijven, zou dat voor ons een groot probleem opleveren.”

Chiara Bracke uit Groningen heeft net haar vriend op het vliegtuig gezet naar Guatemala. Ze reist hem volgende week achterna, maar vliegt via Atlanta in de VS. “Ik moet dat nu omboeken. Gelukkig kan ik nog via Panama, dus het is niet zo’n ramp.” Of ze bang is voor het coronavirus? “In Guatemala is nog niemand besmet, dus ik denk dat ik daar beter zit dan in Nederland.”