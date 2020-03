VN-conferentie over persvrijheid uitgesteld om coronavirus

Een grote VN-conferentie over de persvrijheid in Den Haag is uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Sprekers en bezoekers – van wie velen uit het buitenland – kunnen of willen niet naar de World Press Freedom Conference 2020 komen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De conferentie van Unesco zou van 22 tot en met 24 april worden gehouden, maar wordt verschoven naar oktober. Er werden dagelijks tussen de 1500 en 2000 bezoekers verwacht. De conferentie vindt elk jaar in een ander land plaats.