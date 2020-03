Onzekerheid over festiviteiten Koningsdag vanwege coronavirus

Hoewel de gevolgen van het coronavirus voor de viering van Koningsdag nog onzeker zijn, krijgen oranjeverenigingen in het land het advies goed te kijken naar de annuleringsvoorwaarden in de contracten die ze afsluiten voor activiteiten. De Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen krijgt momenteel veel vragen over de organisatie van het feest op maandag 27 april, maar volgens secretaris Dick Steenks is het nog te vroeg om al een beslissing te nemen over de doorgang van de festiviteiten.

Steenks spreekt van een “onzekere tijd”. Hij krijgt veel telefoontjes, zoals van een oranjevereniging die dit jaar een groot jubileumfeest viert en zich nu afvraagt of het door kan gaan. Met nog ruim zes weken te gaan, is het volgens hem nog even afwachten hoe de situatie rondom het virus zich ontwikkelt.

Het is aan de plaatselijke gemeente of de landelijke overheid om te beslissen of een evenement als Koningsdag door mag gaan, stelt de bond. De secretaris adviseert verenigingen contact op te nemen met de burgemeester of verantwoordelijk wethouder als daar twijfels over zijn.

Eerder deze week werd bekend dat festival Kingsworld, dat op Koningsdag in Den Haag zou zijn, is afgelast. Volgens de organisatoren is de onzekerheid vanwege het coronavirus te groot geworden en valt daar niet tegen te verzekeren.

De koning en zijn familie vieren – zoals het er nu nog naar uitziet – dit jaar Koningsdag in Maastricht.