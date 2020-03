Universiteit van Amsterdam vrijwel verlaten

De Universiteit van Amsterdam ligt er vrijdagochtend vrijwel verlaten bij. Alle onderwijsactiviteiten zijn er tot nader order gestaakt om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen.

Terwijl normaal gesproken overal studenten met tassen, laptops en bekers koffie zich naar hun hoor- of werkcolleges haasten, is de campus op Roeterseiland rond 10.00 uur nagenoeg uitgestorven. Ook aan de studentenbalie, die gewoon open is, is het erg rustig. “Studenten zijn ervan op de hoogte dat colleges en tentamens voorlopig niet doorgaan”, zegt de vrouw achter de balie. “Wel stellen ze vragen over inhoudelijke dingen. Bijvoorbeeld hoe alles logistiek nu in z’n werk gaat en of de afgelasting van tentamens ze studievertraging gaat opleveren.”

Een 27-jarige masterstudent communicatiewetenschappen uit Zwitserland weet dat de colleges niet doorgaan, maar heeft besloten om naar de campus te gaan omdat hij groepswerk te doen heeft. “Ik heb gewoon een deadline over een week, dus we moeten doorwerken”, vertelt hij. “Het voelt wel gek om geen colleges meer te hebben, maar wel nog deadlines te moeten halen.” Hoewel hem door de universiteit is aangeraden om niet met zijn groepje bij elkaar te komen, doet hij dat wel. ‘Wij zijn daar niet zo hysterisch over. Ik voel me absoluut niet in gevaar.”

In de kantine zit een 25-jarige studente aan een tafeltje op haar laptop te werken. “Ik heb thuis geen internet, dus ik moet wel”, zegt de masterstudente Digital Business & Innovation. “Ik werk nog aan mijn scriptie en moet nog steeds dingen inleveren. Een eindpresentatie van een vak gaan we per video doen”, verklaart ze met een Brabantse tongval. Ze zegt voorlopig niet terug te gaan naar huis in Noord-Brabant. “Ik wilde daar nog langs een verjaardagsfeestje gaan, maar ik twijfel nogal.” Voor de maatregelen van de universiteit heeft ze begrip. “Ik vind het goed dat iedereen verantwoordelijkheid neemt om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt.”