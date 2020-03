Tweede hoogwatergolf bereikt grote rivieren

Voor de tweede keer in ruim een maand tijd is het dit weekeinde hoogwater in de grote rivieren. De Rijn bereikt volgens Rijkswaterstaat zaterdag een hoogste stand van 13,60 meter boven NAP bij Lobith. Na het weekeinde daalt de waterstand snel, omdat er ook in Duitsland en Zwitserland veel minder regen wordt verwacht.

Het hoogwater zorgt ervoor dat kades onderlopen en dat uiterwaarden, nevengeulen en buitenpolders volstromen. De watermassa zorgt volgens waterschap Rivierenland steeds voor bijzondere natuurverschijnselen, waar altijd veel kijkers op af komen. Een aantal uiterwaarden langs Waal en Rijn is afgesloten om dieren die een droog plekje hebben opgezocht daar niet te verstoren. Ook gaan sommige wegen en paden op en langs dijken dicht.

“We zagen in februari dat sommigen zulke afsluitingen toch passeren, om dan een paar honderd meter verder tot de ontdekking te komen dat het pad overstroomd is. Dat is gevaarlijk en zeer af te raden”, aldus de schappen.

In Noord- en Midden-Limburg houden vrijwillige dijkwachters de dijken langs de Maas zaterdag nog in de gaten. Waterschap Limburg vraagt het publiek dringend om deze inspecteurs alleen aan te spreken als er echt geen andere mogelijkheid is. Zij houden zelf afstand vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. De Maas gaat naar verwachting zondag sterk dalen.