Aantal doden in Nederland door coronavirus met 8 gestegen naar 20

Het aantal sterfgevallen door het nieuwe coronavirus in Nederland is zondag gestegen naar 20, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zaterdag stond het dodental nog op 12. Het totale aantal mensen bij wie het virus is vastgesteld, is met 176 omhoog gegaan naar 1135. Zaterdag stond dit aantal nog op 959.

De acht patiënten die sinds zaterdag zijn overleden aan het virus variëren in leeftijd van 59 tot 94 jaar. De meesten zijn ouder dan 70 jaar en hadden onderliggend lijden. In totaal zijn 162 patiënten opgenomen of opgenomen geweest in een ziekenhuis.

Het aantal nieuwe besmettingen ligt met 176 hoger dan zaterdag toen er 155 nieuwe gevallen werden gemeld. De meeste besmettingen (71) zijn in Breda, gevolgd door Tilburg met 68. Van 58 patiënten is de woonplaats nog onbekend.