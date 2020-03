CBL: supermarkt mag meer dan 100 mensen tegelijk ontvangen

De maatregel om activiteiten met meer dan honderd mensen te verbieden en in sommige regio’s zelfs strafbaar te stellen, geldt nadrukkelijk niet voor supermarkten. Dat zegt directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel tegen het ANP.

“Supermarkten maken deel uit van de vitale infrastructuur, net als brandweer, politie en zorg. De bevolking moet hier altijd op kunnen rekenen”, aldus Jansen. Daarom zijn supermarkten volgens hem “nadrukkelijk uitgezonderd” van verordeningen om de grootte van groepen te beperken. Het CBL heeft daarover overleg gevoerd met de betrokken ministeries van VWS, Economische Zaken en Landbouw.

In Noord-Brabant, Flevoland en Twente is sinds vrijdag een noodverordening van kracht waardoor activiteiten met meer dan honderd personen strafbaar zijn. De betreffende veiligheidsregio’s hebben daartoe besloten zodat ze beter kunnen handhaven. De noodverordening is een aanvulling op het donderdag genomen kabinetsbesluit om evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd man te verbieden.