Horeca en andere gelegenheden direct dicht tot en met 6 april

De horeca is vanaf zondag 18.00 uur dicht tot en met 6 april. Ook allerlei andere gelegenheden zoals coffeeshops en sauna’s moeten de deuren sluiten. Dat heeft het kabinet besloten, zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zondag na overleg met het RIVM en brancheorganisaties.

De maatregel geldt voor veel plekken waar mensen samenkomen. “Ook sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf 18.00 vandaag”, zei Bruins. Mensen kunnen nog wel gewoon boodschappen doen in supermarkten, maar Bruins roept Nederlanders op om daar, en ook elders, afstand te houden. “Als richtlijn, hanteer ongeveer anderhalve meter.”

Het kabinet zal getroffen ondernemers “niet in de steek laten”, benadrukte Bruins. “We nemen maatregelen voor ondernemers in problemen. We moeten samen door de crisis.”

In Belgi├ź sloot de horeca eerder al, afgelopen weekend kwamen Belgen naar Nederland om de horeca te bezoeken. Dat caf├ętoerisme is deel van de reden waarom de horeca nu op slot gaat, zei Bruins. “Dat vinden we onwenselijk, daarom nemen we deze maatregel.” Of bijvoorbeeld eetgelegenheden die afhaalmaaltijden maken, ook dicht moeten, liet Bruins in het midden.

Bruins deed ook een “klemmende oproep” aan de bevolking, een die premier Mark Rutte eerder deze week al deed. “Ga niet hamsteren. Het is niet nodig. Er is genoeg voor iedereen, maar hamsteren veroorzaakt problemen voor de supermarkten.”

Er volgen waarschijnlijk nog meer maatregelen de komende tijd, verwacht Bruins. “De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. We nemen steeds op basis van de experts maatregelen. Welke dat zijn voor de komende dagen, kan ik niet op vooruit lopen. Maar vervolgmaatregelen, die zijn wel aan de orde.”