Oppositie en FNV woest op Wiebes om uitspraak zzp’ers

De Partij van de Arbeid (PvdA) en Partij voor de Dieren en vakcentrale FNV hebben boos gereageerd op uitspraken van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over mogelijke overheidssteun aan zzp’ers die opdrachten en inkomen mislopen vanwege het coronavirus. Wiebes wilde in de uitzending bij WNL op Zondag geen toezegging doen voor steun aan getroffen zelfstandigen.

De minister zei dat zzp’ers “wel de groep zijn die zelf hebben gezegd ‘ik hoef geen vast dienstverband’. Dit zijn mensen die hebben zelf bewust dat risico genomen”. Wiebes voegde er aan toe dat er voor zelfstandigen wel de wettelijke vangnetten, zoals de bijstand, beschikbaar zijn.

PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer regeerde op twitter op de uitspraken van de minister: “Stuitend dat Wiebes zegt dat ze er zelf voor hebben gekozen. Voor hen is er alleen bijzondere bijstand. Met deze aanpak wordt de recessie erg diep en het maatschappelijk leed onnodig groot.”

Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer reageerde eveneens fel: “Had hij het over Schiphol en KLM, wier hele business draait om het in gesloten cabines vervoeren van mensen en nota bene zelf mede hun eigen risico creëren? Nee, over zzp’ers die géén miljardenwinst maken.”

Ook FNV-voorzitter Han Busker noemt de uitspraken Wiebes “werkelijk stuitend”. “Achtereenvolgende kabinetten hebben mensen het vaste contract uitgejaagd en zzp-schap en flexwerk in gedwongen. Op dit moment zijn er overal in het land zelfstandigen die geen opdrachten meer krijgen, van wie toegezegd werk wordt afgezegd en die een ongelofelijke teruggang in inkomsten meemaken,” aldus Busker.

Hij vervolgt: “Een minister van Economische Zaken zou zich druk moeten maken over het feit dat mensen bijvoorbeeld door opjaag-apps in het vervoer en bij bezorgdiensten gedwongen zelfstandige moeten worden. Achter die apps zitten vaak grote multinationals die daarover ook nog eens geen belasting betalen in Nederland. Nu de minister-president oproept om deze uitdaging als land op te pakken, meldt één van zijn ministers doodleuk dat zelfstandigen deze situatie aan zichzelf te danken hebben en dat is ongelofelijk.”