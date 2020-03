Afhaalloket voor hasj en wiet tegen straathandel

Burgemeesters en coffeeshophouders willen dat er tijdelijk afhaalloketten komen voor legale softdrugs als hasj en wiet. Nu de coffeeshops zondag zijn gesloten vanwege het coronavirus, duiken straathandelaren in het gat dat daardoor is ontstaan. Zowel shophouders als burgemeesters waarschuwen maandag voor grote veiligheidsrisico’s.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem kreeg zondagavond al signalen uit de stad dat er straathandelaren actief waren. Hij wil dat met voorrang aanpakken. Burgemeester Paul Depla van Breda pleit maandag in het Veiligheidsberaad van alle 25 veiligheidsregio’s voor een loketfunctie voor coffeeshops, schrijft magazine Binnenlands Bestuur. Volgens hem is het Nederlandse gedoogbeleid in feite ineens tijdelijk afgeschaft.

Ook de Bond van Cannabis Detaillisten (BCD) signaleert dat de illegale straathandel “zondagavond massaal in het gat is gedoken.” De BCD noemt tijdelijk thuisbezorgen van softdrugs ook een optie.