Geen bezoek meer in ziekenhuizen Heerlen en Sittard

Bezoek is sinds maandagochtend taboe in de ziekenhuizen van Zuyderland in Sittard en Heerlen. Het bezoekersverbod geldt tot 31 maart, maakte Zuyderland via Twitter bekend. Het zou gaan om een preventieve maatregel.

Mensen die op bezoek hadden willen komen, kunnen bellen met een maandag ingesteld speciaal coronanummer (088 459 4444). Dat is mede bedoeld om overbelasting van de reguliere telefoonlijnen te voorkomen. Het speciale telefoonnummer is bedoeld voor patiƫnten, bezoekers, medewerkers, zorgaanbieders of zorgprofessionals.

Bestuursvoorzitter David Jongen van Zuyderland maakte de afsluiting voor bezoekers bekend in een videoboodschap op Twitter. Alleen bezoekers voor patiƫnten die palliatief en zeer ernstig ziek zijn, kunnen na overleg met het ziekenhuis naar binnen, zei hij. Zuyderland wil met de maatregel voorkomen dat mensen het coronavirus het ziekenhuis indragen, of in het ziekenhuis zelf besmet raken.

Mensen die een afspraak in het ziekenhuis hebben, worden wel binnen gelaten. Een portier spreekt mensen die naar binnen willen voor de ingang aan met de vraag wat ze komen doen. Bezoekers worden weggestuurd.