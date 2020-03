KPN: door thuiswerken en Netflix is het drukker dan anders

Door alle thuisblijvers is het druk op het netwerk van KPN, maar de provider kan het vooralsnog aan, er zijn geen grote verstoringen. “Het is drukker dan gebruikelijk. Mensen werken thuis terwijl de kinderen naar Netflix of iets anders kijken”, aldus een woordvoerder van het bedrijf. KPN ziet “een sterke stijging van het verkeer op ons netwerk. Waar nodig breiden we de capaciteit uit. Al onze inspanningen zijn erop gericht het netwerk te laten functioneren.”

Normaal gesproken zijn de zaterdag en de zondag de drukste dagen voor KPN, wanneer op grote schaal tv wordt gekeken. Nu is het helemaal anders, en eind vorig week zag KPN dat omslaan. “Mensen werkten meer vanuit huis en minder vanaf kantoor. Zakelijke klanten vragen om meer bandbreedte”, meldt de woordvoerder.

Ook VodafoneZiggo en T-Mobile zien dat er meer dataverkeer is, door mensen die thuiswerken en door het gebruik van streamingdiensten als Netflix. Bovendien bellen mensen meer en langer mobiel. Beide providers zeggen dat hun netwerken de toename nog aan kunnen.