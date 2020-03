CBG: liever paracetamol dan ibuprofen

Patiënten die koorts en pijn willen onderdrukken, ook als ze het coronavirus hebben opgelopen, kunnen het beste paracetamol gebruiken. Dat is een veiliger keus dan ibuprofen, dat meer bijwerkingen heeft, adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Over het wel of niet gebruiken van ibuprofen doen veel verhalen de ronde, waaronder een nepbericht waarin wordt verwezen naar een specialist van zorgorganisatie Treant. Daarin stond dat “het virus makkelijker je cellen binnendringt” bij ibuprofengebruik. Treant benadrukt dat het bericht niet van de organisatie afkomstig is.

Volgens het CBG is er “voor de huidige corona-infectie onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat pijnstillers met een ontstekingsremmende werking (ook wel NSAIDs genoemd, waaronder ibuprofen) het verloop van de infectie zou kunnen verergeren.” Maar in het algemeen is paracetamol dus verstandiger, oordeelt het college. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie vindt paracetamol te verkiezen boven ibuprofen.

De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran heeft ook een verband gelegd tussen ibuprofen en een mogelijk ernstiger ziekteverloop. Hard wetenschappelijk bewijs voerde hij daarvoor niet aan.