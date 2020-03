Hulplijn Rode Kruis in anderhalve dag 3000 keer gebeld

De telefonische hulplijn die het Rode Kruis maandag heeft geopend voor mensen met vragen over het nieuwe coronavirus is in anderhalve dag 3000 keer gebeld.

“Mensen delen vooral hun gezondheidsklachten en zorgen over of ze wel of niet thuis moeten blijven, maar stellen ook vragen over onlineboodschappen bestellen”, aldus het Rode Kruis. “Het overgrote deel van de vragen kunnen we beantwoorden.”

Een aantal telefoontjes heeft volgens het Rode Kruis al geleid tot concrete hulp. Twee vrijwilligers van het Rode Kruis doen dinsdag in Leiden boodschappen voor mensen die in quarantaine zitten.