Reisorganisaties volgen negatief reisadvies

ANWB Reizen schrapt alle reizen tot 6 april na het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat alle vakantiereizen naar het buitenland tot die datum afraadt. TUI zegt rekening te houden met het advies. Sunweb had al laten weten alle reizen tot en met 6 april te schrappen.

“Een heel verstandig besluit”, noemt een ANWB-woordvoerder het reisadvies. De ANWB is al bezig 1500 reizigers die nog in het buitenland zitten weer naar Nederland te krijgen. TUI is sinds dit weekeinde bezig 30.000 reizigers naar Nederland te halen. In Benidorm moest de reisorganisatie snel zorgen dat de klanten terug konden keren omdat hotelgasten op straat werden gezet toen de hotels dicht gingen.

TUI zegt dat terughalen van reizigers een “uitdagende logistieke operatie” is. “We worden hierin ook gehinderd doordat steeds meer lokale autoriteiten hun grenzen sluiten, zelfs voor repatriĆ«ringsvluchten.”

Corendon kon nog niet zeggen of reizen tot 6 april geschrapt worden na het nieuwe advies van Buitenlandse Zaken. Net als veel andere reisorganisaties annuleerde Corendon al de reizen tot eind maart. Voor Turkije gaan reizen tot 17 april en voor Griekenland tot eind april niet door.