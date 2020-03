Vliegvelden Schiphol, Rotterdam en Eindhoven: helft minder reizen

De luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport vervoeren de helft minder passagiers dan normaal vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ze bereiden zich voor op een verdere daling van het aantal passagiers. Dat laten de luchthavens dinsdag weten in een gezamenlijke verklaring.

Schiphol vervoert de laatste dagen 50 procent minder passagiers dan in dezelfde periode vorig jaar en verwerkt 20 procent minder vliegtuigen die opstijgen en landen. Rotterdam The Hague Airport ervaart een vergelijkbare terugloop van de passagiersaantallen. Normaal gesproken rond deze tijd zouden er per dag zo’n vijftig vliegtuigen opstijgen vanuit Eindhoven Airport. Nu vertrekken er nog geen dertig. Volgens een woordvoerder komen er vooral veel mensen terug van hun vakantiebestemming. Omgekeerd gaan er weinig mensen nu met het vliegtuig op vakantie.

Groningen Airport Eelde heeft het in het winterseizoen sowieso niet zo druk met commerciƫle vluchten. Daarvan zijn er deze week drie geannuleerd. Deze week staat alleen vrijdag een vlucht op de planning, met reizigers van TUI die terugkeren uit Gran Canaria.