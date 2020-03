Voor het eerst meer stroom duurzaam opgewekt dan uit steenkool

Nederland wekte vorig jaar voor het eerst meer elektriciteit op uit duurzame bronnen dan uit steenkool. Steenkool verstoken wordt minder lucratief omdat het duurder wordt om CO2 uit te stoten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De productie van duurzame energie bleef een stijgende lijn vertonen. Dat was volgens een woordvoerder van het CBS “business as usual”. Hij vindt het opvallender dat gascentrales bijna een kwart meer elektriciteit produceren dan een jaar eerder, terwijl kolencentrales een beweging in tegengestelde richting laten zien. Met name vanwege de productiepiek van gascentrales werd vorig jaar een recordhoeveelheid elektriciteit geproduceerd in Nederland.

Steenkolencentrales ondervinden concurrentie van gascentrales, die goedkoper elektriciteit kunnen produceren omdat deze daarbij minder CO2 uitstoten. Bedrijven mogen alleen CO2 uitstoten als ze daar de emissierechten voor hebben. De Europese Unie wil de uitstoot omlaag brengen en is daarom bezig emissierechten duurder te maken.

Gascentrales zijn volgens de woordvoerder van het CBS op zoek naar andere manieren om geld te verdienen, aangezien de winning van Gronings gas wordt afgebouwd. Zij importeren steeds meer aardgas uit Noorwegen en Rusland en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de Verenigde Staten. Gascentrales verkopen de daarmee opgewekte elektriciteit behalve in Nederland ook steeds meer in Duitsland. Ook hier zoekt men alternatieven voor de duurder wordende elektriciteit uit kolencentrales.

In Nederland wordt al lange tijd de meeste elektriciteit opgewekt uit gas. In 2019 ging het om 71 miljard kilowattuur. Duurzame energie staat met afstand op de tweede plaats met ruim 22 miljard kilowattuur.