Financiële gevolgen voor afblazen songfestival nog onduidelijk

Het is voor de European Broadcasting Union (EBU) en de Nederlandse organisatie nog onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn nu het Eurovisiesongfestival niet doorgaat.

“Het is te vroeg om hier iets over te zeggen. Dit is van vele factoren afhankelijk. De financiële gevolgen worden in de komende periode geïnventariseerd”, zo staat in een statement van de organisatie.

Voor het songfestival, dat tussen 12 en 16 mei zou plaatsvinden in Rotterdam Ahoy, werd dit jaar in totaal 26,5 miljoen euro uitgetrokken. Ruim 9,6 miljoen euro kwam voor rekening van de EBU, de NPO legde 2,5 miljoen in en AVROTROS 2 miljoen. Het kabinet betaalde de resterende 12,4 miljoen euro.

Of het financieel haalbaar is om het songfestival volgend jaar ook in Nederland te houden, wordt nog uitgezocht. Mogelijk blijven de tickets geldig tot volgend jaar.