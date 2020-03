Kamer: zorgpersoneel verdient bonus voor strijd tegen corona

Zorgpersoneel dat zich een slag in de rondte werkt om het coronavirus eronder te krijgen verdient een bonus, vindt de Tweede Kamer. Het kabinet kan zich daarin vinden en gaat onderzoeken of dat geregeld kan worden.

Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers in de zorg “staan in de frontlinie” in de strijd tegen het oprukkende virus, stelt de Kamer. Hun “buitengewone prestaties” verdienen niet enkel applaus, maar ook een “financiĆ«le blijk van waardering”.

Het voorstel van het onafhankelijke Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen kreeg de steun van de hele Kamer.