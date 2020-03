Nederland gaat ongemerkt in lockdown

Minister-president Mark Rutte wilde vooralsnog niets weten van een Nederlandse lockdown vanwege het coronavirus dat al 58 Nederlanders het leven heeft gekost. Toch lijkt het er steeds meer op dat ook het openbare leven in Nederland ‘vrijwillig’ zo goed als stilvalt, zoals onder meer in vele andere landen van hogerhand is bevolen.

De scholen en de horeca zijn al dicht. Ook ging een streep door sportwedstrijden en evenementen, waaronder het Eurovisiesongfestival. De frequentie van het openbaar vervoer is verlaagd en steeds meer winkels en fabrieken sluiten hun deuren. Dat gebeurt deels om de veiligheid van werknemers te garanderen, maar ook door problemen in de leveringsketen waardoor onderdelen en materialen niet beschikbaar zijn. Vele containers met producten staan bijvoorbeeld nog in China op de kade.

Bekende ketens als IKEA en De Bijenkorf, maar ook telecombedrijven als KPN en T-Mobile behoorden tot de eerste bedrijven die op eigen houtje besloten om de winkels dicht te gooien. Vele bedrijven volgden dat voorbeeld of zetten het mes in de dienstverlening. Ook in de maakindustrie is de impact van het virus merkbaar. VDL NedCar kampt met een tekort aan onderdelen en stuurt duizenden werknemers tijdelijk naar huis.

Het oprukkende virus zorgt overduidelijk voor nervositeit. Dat blijkt ook uit de grote drukte bij supermarkten. Die draaien omzetten vergelijkbaar met die van de gemiddelde week voor kerst. De grootgrutters hebben ook grote moeite om de voorraden in de winkels aangevuld te krijgen. Ze vragen om versoepeling van de leveringstijden. Om contact met personeel te voorkomen worden geen spaarzegels meer uitgegeven. Kassa’s worden afgeschermd met plexiglas. Verder wil de sector een verbod op betalen met contant geld.

Verder wordt vooral de reis- en luchtvaartsector hard geraakt. Consumenten worden opgeroepen om niet met vakantie te gaan. Ook vallen door de coronacrisis, mede ook door reisrestricties vele vluchten uit en de verwachting is dat het aantal annuleringen de komende dagen toeneemt. Dat uiteindelijk alles stil komt te liggen is “een realistisch scenario”, zegt een Transavia-woordvoerder.

Voor omwonenden van Schiphol is de corona-uitbraak een geluk bij een ongeluk, doordat er veel minder vliegverkeer is en dus minder geluidsoverlast.

Ondertussen grijpen thuisblijvers de mogelijkheid aan om klussen in en rond het huis te doen. Bij klusketens en tuincentra is het druk. Zij sluiten hun deuren vooralsnog niet en hebben voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen.