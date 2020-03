Omwonenden Schiphol blij met minder vliegtuiglawaai

Voor omwonenden van Schiphol is de corona-uitbraak een geluk bij een ongeluk, doordat er veel minder vliegverkeer is en dus minder geluidsoverlast. “De aanleiding is heel erg. Maar ik hoor van velen dat ze opgelucht ademhalen”, zegt Matt Poelmans, die in de Omgevingsraad Schiphol de bewoners vertegenwoordigt.

“We moeten deze crisis aangrijpen voor een fundamentele herbezinning op de luchtvaart. Wij denken dat het wel een beetje minder kan. Van de huidige 500.000 vluchten kunnen er 100.000 af zonder dat dat gevolgen heeft voor de economie”, aldus Poelmans. Intercontinentale vluchten zijn belangrijk, maar binnen Europa is vliegen absurd, stelt hij: “Moet je wel dertig keer op een dag naar Londen kunnen vliegen? En het is nu goedkoper om in Barcelona koffie te gaan drinken dan in Groningen.”

Verder wijst Poelmans ook op de rol die het vliegverkeer heeft gespeeld bij de verspreiding van het nieuwe coronavirus. “Deze crisis bewijst dat er een goede aanleiding is om te spreken over de omvang van de luchtvaart.”