6 jaar cel voor waterpolocoach voor verkrachting en ontucht

De 34-jarige voormalige waterpolocoach Koen P. is donderdag veroordeeld tot zes jaar cel. De rechtbank in Den Haag acht P. schuldig aan jarenlange ontucht en verkrachting van meerdere jonge waterpolosters, onder wie minderjarigen.

De rechter hekelde het “verwerpelijke” gedrag van de voormalig assistent-trainer van Jong Oranje. “Het handelen van de verdachte verdient volstrekte afkeuring.” De man maakte misbruik van zijn positie, aldus de rechter. “Hij was een coach van formaat, spelers keken tegen hem op. Hij bepaalde wie er op hoog niveau speelde. Op landelijk en zelfs wereldniveau. Die positie misbruikte hij voor de bevrediging van zijn eigen lusten.”

P. heeft een deel van de beschuldigingen bekend, maar in een aantal zaken ontkent hij dat hij seks had met de vrouwen die aangifte deden. De coach was vorig jaar mei uit voorlopige hechtenis vrijgelaten in afwachting van behandeling bij de zaak. Hij was aanwezig bij de uitspraak en werd direct weer vastgezet.

Er was acht jaar cel en een beroepsverbod van tien jaar geƫist tegen P. De rechtbank vond een beroepsverbod niet nodig. De uiteindelijke straf viel iets lager uit omdat de rechtbank de aanrandingsaanklacht van twee meisjes niet bewezen vond.

De trainer werd in de zomer van 2018 opgepakt na twee aangiftes van minderjarige pupillen, waarna meer aangiftes volgden.