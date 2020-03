Begrip, maar ‘dit besluit kent alleen maar verliezers’

Ouderenorganisaties hebben er begrip voor dat verpleeghuizen de deuren sluiten voor bezoekers in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar tegelijkertijd noemen ze de maatregel niet gemakkelijk. Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB: “We begrijpen deze maatregel, maar dit besluit kent alleen maar verliezers.”

Ook de ANBO zegt te snappen dat dit heel moeilijk is voor familieleden en bekenden die nu niet op bezoek kunnen gaan in het verpleeghuis. “Maar deze maatregel is nodig om het risico te beperken dat de meest kwetsbare ouderen en het verplegend personeel in verpleeghuizen worden besmet met het coronavirus”, aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO.

Het besluit om de verpleeghuizen te sluiten heeft grote consequenties voor de bewoners, voor de familie, vrijwilligers en voor de medewerkers. Vanderkaa: “Voor bewoners zal het heel moeilijk zijn om afgesneden te worden van hun naasten, maar voor hun families ook. De onzekerheid hoe lang deze maatregel moet gelden maakt het extra zwaar.”

Den Haan stelt een aantal oplossingen voor. “Contact zoeken via de telefoon, maar ook het beeldbellen kan een goed alternatief zijn. Het is even wennen maar het kan best leuk zijn om via beeldbellen liedjes met elkaar te zingen, foto’s te bekijken of de tekeningen van de kleinkinderen te laten zien.” ANBO is blij dat het nog steeds wel mogelijk is, om in overleg met de zorgorganisatie, mensen in hun stervensfase te bezoeken.