‘Eerste passagiers op cruiseschip in Marseille mogen van boord’

Sommige passagiers op de Costa Luminosa, het cruiseschip dat ligt aangemeerd in de haven van Marseille, mogen het schip verlaten. Volgens persbureau Reuters heeft de kapitein dat donderdag bekendgemaakt. Op het schip zitten meer dan 1420 mensen, onder wie veel Nederlanders. Eerder moesten twee passagiers van boord die besmet waren met het coronavirus.

Welke passagiers het schip, dat eigendom is van de Italiaanse rederij Costa Croisières, mogen verlaten is onduidelijk. Ook is niet bekend of het om Nederlanders gaat. “De regionale autoriteiten onderzoeken de situatie aan boord”, zegt een woordvoerder van de haven in Marseille. “We wachten op een besluit en dan weten we wie van boord mogen”. De Costa Luminosa vaart vrijdag door naar het Italiaanse Savona, waar de opvarenden die niet in Marseille van boord mogen, het schip zullen verlaten.

Het cruiseschip was vanuit Fort Lauderdale in Florida via Puerto Rico en Tenerife op de Canarische Eilanden richting Venetië gevaren, maar is nu in Marseille gestrand. Hoeveel Nederlanders precies aan boord zijn kan het ministerie van Buitenlandse Zaken niet zeggen.