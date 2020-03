Mbo’ers beginnen aan examens, ondanks coronacrisis

Terwijl de corona-uitbraak het Nederlandse onderwijs vrijwel geheel heeft platgelegd, beginnen mbo’ers waar mogelijk donderdag toch aan hun examens. Opleidingen geven prioriteit aan de examens van studenten die hun diploma in zicht hebben. “Per opleiding en soms individueel bekijken we wat er moet gebeuren”, zegt waarnemend voorzitter van de MBO Raad Frank van Hout.

“Uiteenlopende praktijkexamens kunnen vrij vlot doorgaan”, zegt Van Hout. Studenten mogen in kleine groepen naar school komen of voeren examenopdrachten uit bij leerbedrijven, mits die nog open zijn. Van Hout legt uit dat het per opleiding verschilt of een praktijkexamen kan doorgaan. “Iemand op een bakkersopleiding die een taart moet bakken, kan dat gewoon komen doen. Zoiets kan ook niet op afstand. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor sleutelen aan een auto.” Problematischer zijn de praktijkexamens in beroepen waarin mensen elkaar aanraken. “Denk bijvoorbeeld aan schoonheidsspecialisten. Die examens kun je niet zomaar door laten gaan.”

Theorie-examens worden onder meer in kleine groepen op scholen afgenomen. Waar mogelijk gebeurt dat online, maar dan moeten de examenkandidaten bijvoorbeeld wel in beeld zijn, omdat anders de gelegenheid voor fraude te groot wordt.

Mbo’ers die opleidingen in de zorg volgen en bijna hebben afgerond, zullen mogelijk hard nodig zijn om mee te helpen de corona-uitbraak het hoofd te bieden. “Zeker als ze tegen het diploma aan zitten. Als studenten nu al hun energie nodig hebben om mee te helpen in deze crisis, wordt achteraf bekeken of ze vrijstellingen kunnen krijgen voor bepaalde onderdelen die ze in de opleiding hebben gemist”, vertelt de voorzitter van de MBO Raad.

“Dan moet er wel een stevige onderbouwing zijn: heb je alle benodigde kennis en vaardigheden in huis? Dat moet dan getoetst worden door de examencommissie. Want we willen borgen dat een diploma van een mbo’er die nu afstudeert evenveel waard is als dat van iemand die vorig jaar zijn diploma behaalde.”