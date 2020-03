Minister De Jonge: verpleeghuizen gesloten voor bezoekers

Verpleeghuizen gaan dicht voor bezoekers. Dat besluit is donderdag genomen, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) na overleg van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), waar de meest betrokken ministers zitten. Hij spreekt van een “ingrijpend” besluit.

Het gaat tot 6 april duren, net als de eerder aangekondigde maatregelen. Maar De Jonge waarschuwt al dat het “reëel” is om te denken dat het langer gaat duren.

Het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM had al geadviseerd om voor de ouderenzorg speciae plannen te maken om de toch al zwakke bewoners tegen het nieuwe coronavirus te beschermen. Ook het personeel wordt zo beter beschermd. Voor instellingen met mensen die in hun laatste levensfase verkeren, wordt een uitzondering gemaakt. Op die manier kunnen mensen toch nog afscheid nemen van hun naasten.

Sommige instellingen voor ouderenzorg hadden al besloten bezoekers te weren of hun aantal te beperken. Het besluit donderdag is genomen in overleg met de Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde Verenso en het RIVM.