Ook Bloemencorso Bollenstreek gaat niet door vanwege corona

Het Bloemencorso Bollenstreek gaat dit jaar niet door. Vanwege de corona-uitbraak vindt de organisatie het niet verantwoord om het evenement waar jaarlijks steeds bijna een miljoen mensen op afkomen, door te laten gaan.

Het bloemencorso laten doorgaan zou onverantwoord zijn geweest voor de veiligheid van de bezoekers en de 1200 vrijwilligers, meldt voorzitter Willem Heemskerk. De 73e editie van het corso waarbij met bloemen versierde wagens 42 kilometer van Noordwijk naar Haarlem rijden, stond gepland voor 25 april.

Heemskerk heeft het besluit “met pijn in het hart” genomen. “Natuurlijk doet dit ontzettend pijn, want jaarrond werken wij toe naar dit hoogtepunt. Het corso staat symbool voor het delen van de schoonheid, de kleurenpracht en de heerlijk geur van de Hollandse bollenvelden met de heel wereld.”

Het lentefeest begon na de Tweede Wereldoorlog toen een kweker de bevolking een hart onder de riem wilde steken door een rondje te rijden met een met bloemen versierd object op zijn trekker. “De corsowagens staan klaar om gestoken te worden. Op de velden steken de hyacinten zich in hun gekleurde jasjes. Het voorjaar hangt voelbaar in de lucht. Juist nu het voorjaar haar roep van hoop en verwachting laat horen, wordt de wereld getroffen met de gevolgen van Covid-19”, aldus Heemskerk.

Het thema van dit corso is Freedom. Volgens Heemskerk symboliseert dit het besluit om het evenement af te gelasten. “De vrijheid nemen om een verstandig besluit te nemen, al is het met diepe pijn in het hart.”