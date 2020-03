Rode Kruis richt huisartsenposten in als ‘overloop’

Het Rode Kruis heeft in de regio Zaanstreek-Waterland twee tijdelijke huisartsenposten ingericht in twee sporthallen in Purmerend en in Koog aan de Zaan. Huisartsen zullen vanuit die sporthallen gaan werken als de druk op de huidige huisartsenposten te hoog wordt, zo meldt de hulporganisatie donderdag. Zes kleedkamers zijn ingericht als behandelkamers. Later deze week zullen ook in de sporthallen zelf tijdelijke spreekkamers worden geplaatst.

Het Rode Kruis zegt zich voor te bereiden op een mogelijke inzet van noodhulpteams op plaatsen waar vrijwilligers in aanraking kunnen komen met mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. In dat geval moeten de vrijwilligers maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Met dat doel is een partij nieuwe beschermingsmiddelen geleverd bij het Rode Kruis-magazijn in Boskoop.

De hulplijn die het Rode Kruis heeft opengesteld voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten (070-4455 888) wordt overspoeld met telefoontjes. Sinds de lijn maandagochtend openging, hebben al duizenden mensen gebeld.