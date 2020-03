Thuisbezorgd weer online na cyberaanval

Mensen kunnen weer maaltijden bestellen via Thuisbezorgd.nl. De veelgebruikte site werd woensdag aangevallen. Daardoor kregen aangesloten restaurants geen bevestiging dat de klant had betaald voor een bestelling. Moederbedrijf Takeaway.com denkt dat de aanval gevolgen had voor “zo’n honderdduizend bestellingen in Nederland en een veelvoud daarvan in Europa. Ongetwijfeld zullen er mensen nog wel doorgekomen zijn, maar het overgrote deel ondervond problemen”, aldus een woordvoerder.

Thuisbezorgd doet geen aangifte. “Dat is helaas zinloos want deze aanvallen komen vaak uit een ver buitenland en daders zijn helaas spoorloos.” Het bedrijf weet niet wie er achter de aanval zitten, maar denkt niet dat het gaat om een thuiszittende scholier die het voor de kick doet. “Middelbare scholieren komen er bij ons niet doorheen, daar kunnen we ons tegen weren. Deze aanval was beter bedacht. Om het naar de echte wereld te trekken, deze aanval was alsof ze met een vorkheftruck door onze winkelpui reden.”

De aanval begon woensdag rond 16.00 uur en was in de nacht van woensdag op donderdag afgeslagen. Als klanten tijdens de aanval wel hebben betaald, maar geen maaltijd hebben gekregen, krijgen ze hun geld zo snel mogelijk terug. “Dit zou automatisch moeten gebeuren, maar kan enkele dagen duren, afhankelijk van de betaalmethode”, aldus Thuisbezorgd.

Thuisbezorgd is nog beschikbaar, maar het bedrijf heeft wel maatregelen genomen vanwege het coronavirus. Zo leveren bezorgers maaltijden ‘contactloos’ bij mensen thuis af: ze bellen aan en zetten een tas met de pizza, sushi of een ander gerecht bij de deur neer. Dat moet de kans op verspreiding van het virus verkleinen.