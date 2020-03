Grapperhaus: Nederland nog niet toe aan avondklok

Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is Nederland voorlopig nog niet toe aan een avondklok, zoals in delen van Duitsland al van kracht is.

De minister is dagelijks in gesprek met zijn collega’s in BelgiĆ« en Duitsland over de maatregelen die in de drie landen worden genomen. Volgens Grapperhaus lijken die “pakketten” erg op elkaar, los van de kleine lettertjes.

Grapperhaus vindt het “heel erg goed” dat hij in een drukke Amsterdamse wijk om acht uur ’s avonds nog maar weinig straatgeluiden hoort. “Ik denk dat mensen echt heel goed begrijpen: we moeten nu even heel geconcentreerd met elkaar ons gedragen op een goeie manier.”