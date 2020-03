Nederlands dodental door coronavirus stijgt naar 106

Het aantal doden door het coronavirus in Nederland is in een dag opgelopen van 76 naar 106. Dat is een stijging van 39 procent. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte de laatste cijfers over de virusuitbraak vrijdagmiddag bekend.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn tot nog toe 643 patiënten met de longziekte Covid-19 opgenomen. Het is niet bekend hoeveel van hen al zijn opgeknapt en het ziekenhuis hebben verlaten.

Op de afdelingen intensive care (ic) liggen nu zeker 218 patiënten. Dat is het laatste cijfer van de Nationale Intensive Care Evaluatie, die continu nieuwe informatie krijgt over de situatie in ziekenhuizen. Daaruit blijkt ook dat een minderheid van de overleden patiënten op een ic was opgenomen. Op de ic’s zijn tot nu toe 19 mensen overleden aan Covid-19.

De meeste overledenen zijn ouderen. Volgens het RIVM was de jongste 63 jaar en de oudste 95 jaar. Van de bijna 3000 mensen bij wie besmetting is vastgesteld, komen er ruim 1000 uit Noord-Brabant. In Zuid-Holland zijn 405 mensen positief getest, in Limburg 366 en in Noord-Holland 353.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat lang niet meer iedereen die mogelijk het virus heeft opgelopen wordt getest. Dat gebeurt alleen nog met mensen die zich ernstig ziek bij ziekenhuizen melden, mensen uit risicogroepen die klachten hebben en zorgpersoneel. Onder die laatste groep is het virus dan ook bij relatief veel mensen vastgesteld: 725.