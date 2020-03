Nieuwe asielzoekers voorlopig opgevangen in kazerne in Groningen

Asielzoekers die de komende tijd in Nederland aankomen, worden ondergebracht in een Groningse kazerne. Ze kunnen niet terecht in de gewone asielzoekerscentra omdat die wegens de opmars van het coronavirus hun deuren zoveel mogelijk gesloten houden. De asielprocedure ligt stil.

Nieuwe asielzoekers worden vanaf vrijdag opgevangen in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aan de Tweede Kamer. Die is ter beschikking gesteld door Defensie en de afgelopen dagen klaargemaakt voor hun komst.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is dicht en de asielprocedure is opgeschort. Maar nieuwe asielzoekers moeten toch eerst daar aankloppen. Ze worden er medisch gescreend en vervolgens gefouilleerd, er worden vingerafdrukken afgenomen en hun bagage wordt doorzocht. Daarna gaan ze per bus naar de kazerne.

Asielzoekers mogen de kazerne niet zomaar verlaten. Dat kan alleen onder begeleiding “om alle risico’s zoveel mogelijk te vermijden”, zegt Broekers.

Asielzoekers van wie de aanvraag is afgewezen, keren voorlopig niet terug naar huis maar blijven in hun azc. Nederland stuurt asielzoekers die zijn doorgereisd via een ander land van de Europese Unie de komende weken ook niet naar die EU-lidstaat terug. Dat is normaliter wel de regel, maar gebeurt tot in ieder geval 6 april niet om te voorkomen dat heen en weer reizende asielzoekers het virus verspreiden.