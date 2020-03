Opvolger minister Bruins hoogstwaarschijnlijk vrijdag al bekend

De opvolger van de opgestapte minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) zal zo goed als zeker vrijdag al worden gepresenteerd. Dat melden ingewijden.

De VVD-bewindsman was de afgelopen weken zeer druk met de bestrijding van het coronavirus, maar nam donderdag ontslag. Hij is oververmoeid en viel woensdag flauw tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Bruins moet van de artsen rust houden. Het is onzeker hoelang die rustperiode zal duren. Vanwege die onzekerheid besloot hij op te stappen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft het coronadossier permanent overgenomen.