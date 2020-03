Spoorwegen laten vanaf zaterdag veel minder treinen rijden

Wie vanaf zaterdag met de trein wil, moet rekening houden met een aangepaste dienstregeling. De treinen rijden vanaf dan via een speciale basisdienstregeling. Op alle stations in Nederland vertrekt twee keer per uur in beide richtingen een trein. Volgens de NS en ProRail kunnen op deze manier dokters en verpleegkundigen en alle andere Nederlanders in cruciale beroepsgroepen naar hun werk blijven gaan.

Bijna alle intercityverbindingen komen te vervallen, ook de Intercity Direct tussen Amsterdam Centraal en Breda. Alleen op de trajecten Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder en Maastricht-Eindhoven blijven intercity’s rijden. Het was de afgelopen dagen al erg rustig in de treinen. Vanwege het coronavirus zette de NS al geen extra spitstreinen meer in.

Of een verdere aanpassing van de dienstregeling nodig is, hangt volgens de spoorbedrijven af van de actuele situatie. Reizigers krijgen het advies altijd kort voor vertrek de NS Reisplanner of de NS-app te raadplegen.‚Äč