405 mensen met coronavirus op intensive care

Volgens de laatste update van de Nationale Intensive Care Evaluatie, die continu nieuwe informatie krijgt over de situatie in ziekenhuizen, liggen er momenteel 405 personen met de longziekte Covid-19 op de intensive care in het ziekenhuis. Eerder op zondag waren dat er 327.

Het RIVM maakte zondagmiddag bekend dat inmiddels 179 mensen in Nederland overleden zijn aan de gevolgen van het coronavirus. De organisatie gaat ervan uit dat meer mensen besmet zijn met het coronavirus dan nu bekend is. Niet iedereen wordt meer getest.