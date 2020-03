Bijna honderd tropenartsen bieden hulp aan

Bijna honderd tropenartsen hebben zich gemeld om te helpen bij de coronacrisis in Noord-Brabant. Dat laat Artsen zonder Grenzen weten naar aanleiding van een bericht van de NOS. Tot en met zondagmiddag kwamen er bij de hulporganisatie 96 meldingen binnen.

De artsenfederatie KNMG en Inspectie voor Volksgezondheid lieten zaterdag weten dat er behoefte was aan hulp van tropenartsen bij de coƶrdinatie van de zorg. Ook bij het bepalen of mensen met klachten opgenomen moeten worden in een ziekenhuis kunnen ze een rol spelen.