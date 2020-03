Politie bewaakt medicijnfabriek in Zeewolde

De politie in Zeewolde bewaakt de medicijnfabriek Ace Pharmaceuticals. “Er is een verhoogde alertheid en we zijn zichtbaar aanwezig met politiewagens, omdat er een verdachte situatie was bij het pand”, zei een woordvoerster van de politie na berichtgeving van Omroep Flevoland.

Ze kon niet zeggen wat die verdachte situatie was. Ook is niet duidelijk of de situatie inmiddels is genormaliseerd.

Het bedrijf zou het medicijn chloroquine maken dat de ziekmakende effecten van het coronavirus kan onderdrukken. Het medicijn is daarom opgenomen in het voorlopig behandelplan van het RIVM, meldt Omroep Flevoland.