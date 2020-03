40 beademingsapparaten van Defensie naar ziekenhuizen

Militairen zijn maandag begonnen met de distributie van veertig beademingsapparaten van Defensie naar zeven ziekenhuizen. De apparatuur is nodig om ernstig zieke coronapatiënten te beademen op intensivecare-afdelingen van die ziekenhuizen.

Wegens de coronacrisis is er grote vraag naar deze levensreddende apparatuur. Het aantal ic-bedden wordt fors uitgebreid vanwege de verwachte toestroom van nieuwe patiënten.

Minister van Defensie Ank Bijleveld beloofde eerder al steun namens de militaire organisatie om te helpen in de strijd tegen corona. “Uiteraard doen we wat mogelijk is om de Nederlandse bevolking waar mogelijk bij te staan”, aldus Bijleveld.

Afgelopen zaterdag zijn medische planners van Defensie aan de slag gegaan in Brabantse ziekenhuizen, waar de ziekenhuizen patiënten moeten herverdelen over andere ziekenhuizen elders in het land. Nog eens vijf militaire planners ondersteunen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de aanpak van de crisis. En verder assisteren drie planners bij het ombouwen van het Van der Valk-hotel in Uden naar een tijdelijk ziekenhuis. Daardoor wordt het naastgelegen Bernhoven-ziekenhuis ontlast.

Defensie zegt rekening te houden met een grotere hulpvraag naarmate de coronacrisis vordert.